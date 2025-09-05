통화 / NDAQ
NDAQ: Nasdaq Inc
89.57 USD 0.70 (0.79%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NDAQ 환율이 오늘 0.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 88.67이고 고가는 89.93이었습니다.
Nasdaq Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NDAQ News
- Nasdaq (NDAQ) Loses 5.4% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Eric Trump Says ‘Arguably Saves the U.S. Dollar’ - TipRanks.com
- Nasdaq: Fairly Valued For Steady Compounding (NASDAQ:NDAQ)
- SEC paves way for crypto spot ETFs with new listing rules
- Winklevoss Twins Resolve Lawsuit Over Gemini (GEMI) Earn - TipRanks.com
- 윙클보스 쌍둥이의 제미니, 강력한 나스닥 데뷔로 44억 달러 가치 평가 기록
- Winklevoss Twins' Gemini Hits $4.4 Billion Valuation In Strong Nasdaq Debut - Bullish (NYSE:BLSH), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- 오스틴 테크놀로지 그룹, 추가 정보 요청으로 나스닥 거래 중단
- Nasdaq halts trading of Ostin Technology Group pending information
- Crypto exchange Gemini raises $425 million in US IPO, Bloomberg News reports
- Gemini’s IPO rides the crypto craze to further the fortunes of the Winklevoss twins
- Gemini IPO Due After Winklevoss Crypto Exchange Raises Price Range
- Gemini IPO oversubscribed as price range jumps, retail allocation grows
- Galaxy Digital Stock Sees RS Rating Jump To 83
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- Nasdaq To Invest $50 Million In Gemini IPO, Requests Tokenized Trading
- Gemini Space Station reiterates IPO range of $17-19/sh, says Nasdaq will buy $50M of shares
- 나스닥, 암호화폐 거래소 제미니에 최대 5천만 달러 투자
- Exclusive-Winklevoss-founded crypto exchange Gemini taps Nasdaq as strategic investor, sources say
- Nasdaq Wants SEC To Approve Tokenized Securities Trading — Here's How They Compare With Traditional Stocks - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- 1 Magnificent S&P 500 Dividend Stock I'm Buying Right Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Nasdaq Tightens IPO Rules to Rein In Risky Listings
일일 변동 비율
88.67 89.93
년간 변동
64.84 97.06
- 이전 종가
- 88.87
- 시가
- 89.17
- Bid
- 89.57
- Ask
- 89.87
- 저가
- 88.67
- 고가
- 89.93
- 볼륨
- 9.826 K
- 일일 변동
- 0.79%
- 월 변동
- -3.96%
- 6개월 변동
- 18.40%
- 년간 변동율
- 22.36%
