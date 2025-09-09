Dövizler / NDAQ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NDAQ: Nasdaq Inc
89.57 USD 0.70 (0.79%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NDAQ fiyatı bugün 0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.67 ve Yüksek fiyatı olarak 89.93 aralığında işlem gördü.
Nasdaq Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NDAQ haberleri
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- GAP, ELF, OPY: Small-Cap Stocks Hit Record Highs - TipRanks.com
- Nasdaq (NDAQ) Loses 5.4% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Netskope 23 dolar seviyesinde açıldı, halka arz fiyatı 19 dolar olarak belirlendi
- Eric Trump Says ‘Arguably Saves the U.S. Dollar’ - TipRanks.com
- Nasdaq: Fairly Valued For Steady Compounding (NASDAQ:NDAQ)
- SEC’den kripto ETF’leri için dönüm noktası: Genel listeleme standartları onaylandı
- Dave Inc. direktörü Khan 1,86 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- SEC paves way for crypto spot ETFs with new listing rules
- Winklevoss Twins Resolve Lawsuit Over Gemini (GEMI) Earn - TipRanks.com
- Winklevoss Twins' Gemini Hits $4.4 Billion Valuation In Strong Nasdaq Debut - Bullish (NYSE:BLSH), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Nasdaq, Ostin Technology Group’un işlemlerini bilgi beklerken durdurdu
- Nasdaq halts trading of Ostin Technology Group pending information
- Crypto exchange Gemini raises $425 million in US IPO, Bloomberg News reports
- Gemini’s IPO rides the crypto craze to further the fortunes of the Winklevoss twins
- Gemini IPO Due After Winklevoss Crypto Exchange Raises Price Range
- Gemini IPO oversubscribed as price range jumps, retail allocation grows
- Galaxy Digital Stock Sees RS Rating Jump To 83
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- Nasdaq’tan kripto borsasına halka arz öncesi 50 milyon dolarlık yatırım planı
- Nasdaq To Invest $50 Million In Gemini IPO, Requests Tokenized Trading
- Gemini Space Station reiterates IPO range of $17-19/sh, says Nasdaq will buy $50M of shares
- Nasdaq kripto borsası Gemini’ye 50 milyon dolara kadar yatırım yapıyor
Günlük aralık
88.67 89.93
Yıllık aralık
64.84 97.06
- Önceki kapanış
- 88.87
- Açılış
- 89.17
- Satış
- 89.57
- Alış
- 89.87
- Düşük
- 88.67
- Yüksek
- 89.93
- Hacim
- 9.827 K
- Günlük değişim
- 0.79%
- Aylık değişim
- -3.96%
- 6 aylık değişim
- 18.40%
- Yıllık değişim
- 22.36%
21 Eylül, Pazar