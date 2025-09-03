Валюты / NDAQ
NDAQ: Nasdaq Inc
92.54 USD 0.32 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NDAQ за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.43, а максимальная — 93.17.
Следите за динамикой Nasdaq Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
92.43 93.17
Годовой диапазон
64.84 97.06
- Предыдущее закрытие
- 92.86
- Open
- 93.00
- Bid
- 92.54
- Ask
- 92.84
- Low
- 92.43
- High
- 93.17
- Объем
- 5.532 K
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- -0.77%
- 6-месячное изменение
- 22.33%
- Годовое изменение
- 26.42%
