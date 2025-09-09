Devises / NDAQ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NDAQ: Nasdaq Inc
89.57 USD 0.70 (0.79%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NDAQ a changé de 0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.67 et à un maximum de 89.93.
Suivez la dynamique Nasdaq Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NDAQ Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- GAP, ELF, OPY: Small-Cap Stocks Hit Record Highs - TipRanks.com
- Nasdaq (NDAQ) Loses 5.4% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Eric Trump Says ‘Arguably Saves the U.S. Dollar’ - TipRanks.com
- Nasdaq: Fairly Valued For Steady Compounding (NASDAQ:NDAQ)
- SEC paves way for crypto spot ETFs with new listing rules
- Winklevoss Twins Resolve Lawsuit Over Gemini (GEMI) Earn - TipRanks.com
- Les jumeaux Winklevoss de Gemini atteignent une valorisation de 4,4 milliards de dollars lors d'un solide début au Nasdaq | Benzinga France
- Winklevoss Twins' Gemini Hits $4.4 Billion Valuation In Strong Nasdaq Debut - Bullish (NYSE:BLSH), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Le Nasdaq suspend la négociation d’Ostin Technology Group en attente d’informations
- Nasdaq halts trading of Ostin Technology Group pending information
- Bitcoin, S&P 500 ETFs sur Blockchain ? BlackRock envisagerait apparemment la tokenisation de ses gros fonds | Benzinga France
- Crypto exchange Gemini raises $425 million in US IPO, Bloomberg News reports
- Gemini’s IPO rides the crypto craze to further the fortunes of the Winklevoss twins
- Gemini IPO Due After Winklevoss Crypto Exchange Raises Price Range
- Les options de KindlyMD commencent à être négociées sur le NASDAQ Options Market
- Gemini IPO oversubscribed as price range jumps, retail allocation grows
- Galaxy Digital Stock Sees RS Rating Jump To 83
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- Nasdaq To Invest $50 Million In Gemini IPO, Requests Tokenized Trading
- Gemini Space Station reiterates IPO range of $17-19/sh, says Nasdaq will buy $50M of shares
- Exclusive-Winklevoss-founded crypto exchange Gemini taps Nasdaq as strategic investor, sources say
- Nasdaq Wants SEC To Approve Tokenized Securities Trading — Here's How They Compare With Traditional Stocks - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
Range quotidien
88.67 89.93
Range Annuel
64.84 97.06
- Clôture Précédente
- 88.87
- Ouverture
- 89.17
- Bid
- 89.57
- Ask
- 89.87
- Plus Bas
- 88.67
- Plus Haut
- 89.93
- Volume
- 9.827 K
- Changement quotidien
- 0.79%
- Changement Mensuel
- -3.96%
- Changement à 6 Mois
- 18.40%
- Changement Annuel
- 22.36%
20 septembre, samedi