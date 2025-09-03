货币 / NDAQ
NDAQ: Nasdaq Inc
92.54 USD 0.32 (0.34%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NDAQ汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点92.43和高点93.17进行交易。
关注Nasdaq Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NDAQ新闻
- Winklevoss Twins Resolve Lawsuit Over Gemini (GEMI) Earn - TipRanks.com
- Winklevoss Twins' Gemini Hits $4.4 Billion Valuation In Strong Nasdaq Debut - Bullish (NYSE:BLSH), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- 纳斯达克暂停奥斯汀科技集团交易以待信息披露
- Nasdaq halts trading of Ostin Technology Group pending information
- Crypto exchange Gemini raises $425 million in US IPO, Bloomberg News reports
- Gemini’s IPO rides the crypto craze to further the fortunes of the Winklevoss twins
- Gemini IPO Due After Winklevoss Crypto Exchange Raises Price Range
- Gemini IPO oversubscribed as price range jumps, retail allocation grows
- Galaxy Digital Stock Sees RS Rating Jump To 83
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- Nasdaq To Invest $50 Million In Gemini IPO, Requests Tokenized Trading
- Gemini Space Station reiterates IPO range of $17-19/sh, says Nasdaq will buy $50M of shares
- 纳斯达克向加密货币交易所Gemini投资高达5000万美元
- Exclusive-Winklevoss-founded crypto exchange Gemini taps Nasdaq as strategic investor, sources say
- Nasdaq Wants SEC To Approve Tokenized Securities Trading — Here's How They Compare With Traditional Stocks - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- 1 Magnificent S&P 500 Dividend Stock I'm Buying Right Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Nasdaq Tightens IPO Rules to Rein In Risky Listings
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Nasdaq Ventures invests in Juniper Square to boost private markets tech
- Pump-and-Dump Worries Prompt Nasdaq to Tighten China Listing Rules
- Nasdaq overhauls listing standards for Chinese companies, small IPOs
- Nasdaq proposes tougher listing standards to enhance market integrity
- Maxim Group initiates coverage on Kindly MD stock with Buy rating
日范围
92.43 93.17
年范围
64.84 97.06
- 前一天收盘价
- 92.86
- 开盘价
- 93.00
- 卖价
- 92.54
- 买价
- 92.84
- 最低价
- 92.43
- 最高价
- 93.17
- 交易量
- 5.532 K
- 日变化
- -0.34%
- 月变化
- -0.77%
- 6个月变化
- 22.33%
- 年变化
- 26.42%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值