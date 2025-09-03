Moedas / NDAQ
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NDAQ: Nasdaq Inc
93.10 USD 0.56 (0.61%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NDAQ para hoje mudou para 0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 92.56 e o mais alto foi 94.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Nasdaq Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NDAQ Notícias
- SEC paves way for crypto spot ETFs with new listing rules
- Winklevoss Twins Resolve Lawsuit Over Gemini (GEMI) Earn - TipRanks.com
- Nasdaq diz defender reformas para reduzir carga sobre empresas de capital aberto
- Winklevoss Twins' Gemini Hits $4.4 Billion Valuation In Strong Nasdaq Debut - Bullish (NYSE:BLSH), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Nasdaq suspende negociação da Ostin Technology Group aguardando informações
- Nasdaq halts trading of Ostin Technology Group pending information
- Crypto exchange Gemini raises $425 million in US IPO, Bloomberg News reports
- Gemini’s IPO rides the crypto craze to further the fortunes of the Winklevoss twins
- Gemini IPO Due After Winklevoss Crypto Exchange Raises Price Range
- Gemini IPO oversubscribed as price range jumps, retail allocation grows
- Galaxy Digital Stock Sees RS Rating Jump To 83
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- Nasdaq To Invest $50 Million In Gemini IPO, Requests Tokenized Trading
- Gemini Space Station reiterates IPO range of $17-19/sh, says Nasdaq will buy $50M of shares
- Nasdaq investe até US$ 50 milhões na exchange de criptomoedas Gemini
- Exclusive-Winklevoss-founded crypto exchange Gemini taps Nasdaq as strategic investor, sources say
- Nasdaq Wants SEC To Approve Tokenized Securities Trading — Here's How They Compare With Traditional Stocks - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- 1 Magnificent S&P 500 Dividend Stock I'm Buying Right Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Nasdaq Tightens IPO Rules to Rein In Risky Listings
- Wall Street Roundup: Jobs Data, Gold Highs, AI + Tariff Impact
- Nasdaq Ventures invests in Juniper Square to boost private markets tech
- Pump-and-Dump Worries Prompt Nasdaq to Tighten China Listing Rules
- Nasdaq overhauls listing standards for Chinese companies, small IPOs
Faixa diária
92.56 94.05
Faixa anual
64.84 97.06
- Fechamento anterior
- 92.54
- Open
- 92.80
- Bid
- 93.10
- Ask
- 93.40
- Low
- 92.56
- High
- 94.05
- Volume
- 5.607 K
- Mudança diária
- 0.61%
- Mudança mensal
- -0.17%
- Mudança de 6 meses
- 23.07%
- Mudança anual
- 27.19%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh