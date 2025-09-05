通貨 / NDAQ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NDAQ: Nasdaq Inc
88.87 USD 4.23 (4.54%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NDAQの今日の為替レートは、-4.54%変化しました。日中、通貨は1あたり88.63の安値と93.89の高値で取引されました。
Nasdaq Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NDAQ News
- Eric Trump Says ‘Arguably Saves the U.S. Dollar’ - TipRanks.com
- Nasdaq: Fairly Valued For Steady Compounding (NASDAQ:NDAQ)
- SEC paves way for crypto spot ETFs with new listing rules
- 後場に注目すべき3つのポイント～半導体関連が指数を押し上げ
- Winklevoss Twins Resolve Lawsuit Over Gemini (GEMI) Earn - TipRanks.com
- 株ブロガー・さなさえ：データセンター＆原発にAI＆半導体関連も！再び資金集中の予感♪【FISCOソーシャルレポーター】
- Winklevoss Twins' Gemini Hits $4.4 Billion Valuation In Strong Nasdaq Debut - Bullish (NYSE:BLSH), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- ビットコイン、S&P 500 ETFがブロックチェーン上に？ブラックロックは、大規模なファンドのトークン化を検討していると報じられています
- ビットコイン、S&P 500 ETFがブロックチェーン上に？ブラックロックは、大規模なファンドのトークン化を検討していると報じられています
- Nasdaqがオスティン・テクノロジー・グループの取引を情報待ちで停止
- Nasdaq halts trading of Ostin Technology Group pending information
- Crypto exchange Gemini raises $425 million in US IPO, Bloomberg News reports
- Gemini’s IPO rides the crypto craze to further the fortunes of the Winklevoss twins
- Gemini IPO Due After Winklevoss Crypto Exchange Raises Price Range
- Gemini IPO oversubscribed as price range jumps, retail allocation grows
- Galaxy Digital Stock Sees RS Rating Jump To 83
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- Nasdaq To Invest $50 Million In Gemini IPO, Requests Tokenized Trading
- Gemini Space Station reiterates IPO range of $17-19/sh, says Nasdaq will buy $50M of shares
- Exclusive-Winklevoss-founded crypto exchange Gemini taps Nasdaq as strategic investor, sources say
- Nasdaq Wants SEC To Approve Tokenized Securities Trading — Here's How They Compare With Traditional Stocks - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- 1 Magnificent S&P 500 Dividend Stock I'm Buying Right Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Nasdaq Tightens IPO Rules to Rein In Risky Listings
1日のレンジ
88.63 93.89
1年のレンジ
64.84 97.06
- 以前の終値
- 93.10
- 始値
- 93.25
- 買値
- 88.87
- 買値
- 89.17
- 安値
- 88.63
- 高値
- 93.89
- 出来高
- 17.192 K
- 1日の変化
- -4.54%
- 1ヶ月の変化
- -4.71%
- 6ヶ月の変化
- 17.48%
- 1年の変化
- 21.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K