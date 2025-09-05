クォートセクション
通貨 / NDAQ
NDAQ: Nasdaq Inc

88.87 USD 4.23 (4.54%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NDAQの今日の為替レートは、-4.54%変化しました。日中、通貨は1あたり88.63の安値と93.89の高値で取引されました。

Nasdaq Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
88.63 93.89
1年のレンジ
64.84 97.06
以前の終値
93.10
始値
93.25
買値
88.87
買値
89.17
安値
88.63
高値
93.89
出来高
17.192 K
1日の変化
-4.54%
1ヶ月の変化
-4.71%
6ヶ月の変化
17.48%
1年の変化
21.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K