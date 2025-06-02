Divisas / MYND
MYND: Mynd.ai Inc American Depositary Shares
0.83 USD 0.04 (5.06%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MYND de hoy ha cambiado un 5.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.75, mientras que el máximo ha alcanzado 0.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mynd.ai Inc American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MYND News
- Mynd.ai to acquire AI voice and remote-control technology for education
- Promethean introduces new ActivPanel D-Series digital signage and software solution
- Promethean showcases expanded product portfolio that opens the world of possibilities for education organizations
- Promethean balances intuitive tech and unique company culture with the ideal workplace solution
Rango diario
0.75 0.85
Rango anual
0.53 3.89
- Cierres anteriores
- 0.79
- Open
- 0.75
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- Low
- 0.75
- High
- 0.85
- Volumen
- 52
- Cambio diario
- 5.06%
- Cambio mensual
- 43.10%
- Cambio a 6 meses
- -7.78%
- Cambio anual
- 1.22%
21 septiembre, domingo