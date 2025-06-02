Valute / MYND
MYND: Mynd.ai Inc American Depositary Shares
0.83 USD 0.04 (5.06%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MYND ha avuto una variazione del 5.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.75 e ad un massimo di 0.85.
Segui le dinamiche di Mynd.ai Inc American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MYND News
- Mynd.ai to acquire AI voice and remote-control technology for education
- Promethean introduces new ActivPanel D-Series digital signage and software solution
- Promethean showcases expanded product portfolio that opens the world of possibilities for education organizations
- Promethean balances intuitive tech and unique company culture with the ideal workplace solution
Intervallo Giornaliero
0.75 0.85
Intervallo Annuale
0.53 3.89
- Chiusura Precedente
- 0.79
- Apertura
- 0.75
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- Minimo
- 0.75
- Massimo
- 0.85
- Volume
- 52
- Variazione giornaliera
- 5.06%
- Variazione Mensile
- 43.10%
- Variazione Semestrale
- -7.78%
- Variazione Annuale
- 1.22%
21 settembre, domenica