MYND: Mynd.ai Inc American Depositary Shares
0.83 USD 0.04 (5.06%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MYND a changé de 5.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.75 et à un maximum de 0.85.
Suivez la dynamique Mynd.ai Inc American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MYND Nouvelles
- Mynd.ai to acquire AI voice and remote-control technology for education
- Promethean introduces new ActivPanel D-Series digital signage and software solution
- Promethean showcases expanded product portfolio that opens the world of possibilities for education organizations
- Promethean balances intuitive tech and unique company culture with the ideal workplace solution
Range quotidien
0.75 0.85
Range Annuel
0.53 3.89
- Clôture Précédente
- 0.79
- Ouverture
- 0.75
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- Plus Bas
- 0.75
- Plus Haut
- 0.85
- Volume
- 52
- Changement quotidien
- 5.06%
- Changement Mensuel
- 43.10%
- Changement à 6 Mois
- -7.78%
- Changement Annuel
- 1.22%
20 septembre, samedi