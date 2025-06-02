通貨 / MYND
MYND: Mynd.ai Inc American Depositary Shares
0.79 USD 0.03 (3.66%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MYNDの今日の為替レートは、-3.66%変化しました。日中、通貨は1あたり0.77の安値と0.80の高値で取引されました。
Mynd.ai Inc American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYND News
- Mynd.ai to acquire AI voice and remote-control technology for education
- Promethean introduces new ActivPanel D-Series digital signage and software solution
- Promethean showcases expanded product portfolio that opens the world of possibilities for education organizations
- Promethean balances intuitive tech and unique company culture with the ideal workplace solution
1日のレンジ
0.77 0.80
1年のレンジ
0.53 3.89
- 以前の終値
- 0.82
- 始値
- 0.78
- 買値
- 0.79
- 買値
- 1.09
- 安値
- 0.77
- 高値
- 0.80
- 出来高
- 23
- 1日の変化
- -3.66%
- 1ヶ月の変化
- 36.21%
- 6ヶ月の変化
- -12.22%
- 1年の変化
- -3.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K