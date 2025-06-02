Валюты / MYND
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MYND: Mynd.ai Inc American Depositary Shares
0.76 USD 0.02 (2.70%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MYND за сегодня изменился на 2.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.74, а максимальная — 0.81.
Следите за динамикой Mynd.ai Inc American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MYND
- Mynd.ai to acquire AI voice and remote-control technology for education
- Promethean introduces new ActivPanel D-Series digital signage and software solution
- Promethean showcases expanded product portfolio that opens the world of possibilities for education organizations
- Promethean balances intuitive tech and unique company culture with the ideal workplace solution
Дневной диапазон
0.74 0.81
Годовой диапазон
0.53 3.89
- Предыдущее закрытие
- 0.74
- Open
- 0.80
- Bid
- 0.76
- Ask
- 1.06
- Low
- 0.74
- High
- 0.81
- Объем
- 71
- Дневное изменение
- 2.70%
- Месячное изменение
- 31.03%
- 6-месячное изменение
- -15.56%
- Годовое изменение
- -7.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.