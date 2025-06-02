Moedas / MYND
MYND: Mynd.ai Inc American Depositary Shares
0.79 USD 0.03 (3.66%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MYND para hoje mudou para -3.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.77 e o mais alto foi 0.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Mynd.ai Inc American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MYND Notícias
- Mynd.ai to acquire AI voice and remote-control technology for education
- Promethean introduces new ActivPanel D-Series digital signage and software solution
- Promethean showcases expanded product portfolio that opens the world of possibilities for education organizations
- Promethean balances intuitive tech and unique company culture with the ideal workplace solution
Faixa diária
0.77 0.80
Faixa anual
0.53 3.89
- Fechamento anterior
- 0.82
- Open
- 0.78
- Bid
- 0.79
- Ask
- 1.09
- Low
- 0.77
- High
- 0.80
- Volume
- 20
- Mudança diária
- -3.66%
- Mudança mensal
- 36.21%
- Mudança de 6 meses
- -12.22%
- Mudança anual
- -3.66%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh