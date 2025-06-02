Währungen / MYND
MYND: Mynd.ai Inc American Depositary Shares
0.82 USD 0.03 (3.80%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MYND hat sich für heute um 3.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.75 bis zu einem Hoch von 0.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mynd.ai Inc American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.75 0.85
Jahresspanne
0.53 3.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.79
- Eröffnung
- 0.75
- Bid
- 0.82
- Ask
- 1.12
- Tief
- 0.75
- Hoch
- 0.85
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- 3.80%
- Monatsänderung
- 41.38%
- 6-Monatsänderung
- -8.89%
- Jahresänderung
- 0.00%
