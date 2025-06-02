KurseKategorien
Währungen / MYND
Zurück zum Aktien

MYND: Mynd.ai Inc American Depositary Shares

0.82 USD 0.03 (3.80%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MYND hat sich für heute um 3.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.75 bis zu einem Hoch von 0.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mynd.ai Inc American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MYND News

Tagesspanne
0.75 0.85
Jahresspanne
0.53 3.89
Vorheriger Schlusskurs
0.79
Eröffnung
0.75
Bid
0.82
Ask
1.12
Tief
0.75
Hoch
0.85
Volumen
42
Tagesänderung
3.80%
Monatsänderung
41.38%
6-Monatsänderung
-8.89%
Jahresänderung
0.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K