MAS: Masco Corporation
72.49 USD 0.81 (1.11%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MAS de hoy ha cambiado un -1.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 71.78, mientras que el máximo ha alcanzado 75.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Masco Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAS News
- Is Builder Confidence Set to Rebound on Looming Fed Rate Cuts?
- Presidente de MSA Safety, Sciullo, vende acciones por $810,000
- MSA Safety presenta nuevo casco y detector de gas en congreso de seguridad
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Masco Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MAS)
- Masco Corporation (MAS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Masco stock price target raised to $71 by RBC on solid plumbing outlook
- Bitcoin Bull Market Is Over? Analyst Calls 50% Crash To $60,000
Rango diario
71.78 75.53
Rango anual
56.55 86.71
- Cierres anteriores
- 73.30
- Open
- 73.68
- Bid
- 72.49
- Ask
- 72.79
- Low
- 71.78
- High
- 75.53
- Volumen
- 3.693 K
- Cambio diario
- -1.11%
- Cambio mensual
- 0.79%
- Cambio a 6 meses
- 3.66%
- Cambio anual
- -13.91%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B