MAS: Masco Corporation

72.22 USD 0.77 (1.05%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MAS fiyatı bugün -1.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 72.03 ve Yüksek fiyatı olarak 73.08 aralığında işlem gördü.

Masco Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
72.03 73.08
Yıllık aralık
56.55 86.71
Önceki kapanış
72.99
Açılış
73.08
Satış
72.22
Alış
72.52
Düşük
72.03
Yüksek
73.08
Hacim
3.074 K
Günlük değişim
-1.05%
Aylık değişim
0.42%
6 aylık değişim
3.27%
Yıllık değişim
-14.23%
21 Eylül, Pazar