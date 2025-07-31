Moedas / MAS
MAS: Masco Corporation
72.50 USD 0.01 (0.01%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MAS para hoje mudou para 0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 72.45 e o mais alto foi 72.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Masco Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
72.45 72.98
Faixa anual
56.55 86.71
- Fechamento anterior
- 72.49
- Open
- 72.81
- Bid
- 72.50
- Ask
- 72.80
- Low
- 72.45
- High
- 72.98
- Volume
- 149
- Mudança diária
- 0.01%
- Mudança mensal
- 0.81%
- Mudança de 6 meses
- 3.68%
- Mudança anual
- -13.90%
