MAS: Masco Corporation

73.30 USD 0.19 (0.26%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MAS за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.06, а максимальная — 74.06.

Следите за динамикой Masco Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости MAS

Дневной диапазон
73.06 74.06
Годовой диапазон
56.55 86.71
Предыдущее закрытие
73.49
Open
73.93
Bid
73.30
Ask
73.60
Low
73.06
High
74.06
Объем
3.662 K
Дневное изменение
-0.26%
Месячное изменение
1.92%
6-месячное изменение
4.82%
Годовое изменение
-12.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.