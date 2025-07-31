クォートセクション
MAS
MAS: Masco Corporation

72.99 USD 0.50 (0.69%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MASの今日の為替レートは、0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり72.42の安値と73.28の高値で取引されました。

Masco Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
72.42 73.28
1年のレンジ
56.55 86.71
以前の終値
72.49
始値
72.81
買値
72.99
買値
73.29
安値
72.42
高値
73.28
出来高
4.038 K
1日の変化
0.69%
1ヶ月の変化
1.49%
6ヶ月の変化
4.38%
1年の変化
-13.31%
