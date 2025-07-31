通貨 / MAS
MAS: Masco Corporation
72.99 USD 0.50 (0.69%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MASの今日の為替レートは、0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり72.42の安値と73.28の高値で取引されました。
Masco Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
72.42 73.28
1年のレンジ
56.55 86.71
- 以前の終値
- 72.49
- 始値
- 72.81
- 買値
- 72.99
- 買値
- 73.29
- 安値
- 72.42
- 高値
- 73.28
- 出来高
- 4.038 K
- 1日の変化
- 0.69%
- 1ヶ月の変化
- 1.49%
- 6ヶ月の変化
- 4.38%
- 1年の変化
- -13.31%
