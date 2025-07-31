KurseKategorien
Währungen / MAS
MAS: Masco Corporation

72.99 USD 0.50 (0.69%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MAS hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.42 bis zu einem Hoch von 73.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die Masco Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
72.42 73.28
Jahresspanne
56.55 86.71
Vorheriger Schlusskurs
72.49
Eröffnung
72.81
Bid
72.99
Ask
73.29
Tief
72.42
Hoch
73.28
Volumen
4.038 K
Tagesänderung
0.69%
Monatsänderung
1.49%
6-Monatsänderung
4.38%
Jahresänderung
-13.31%
