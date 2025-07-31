Währungen / MAS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MAS: Masco Corporation
72.99 USD 0.50 (0.69%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MAS hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.42 bis zu einem Hoch von 73.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Masco Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAS News
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.60%
- Is Builder Confidence Set to Rebound on Looming Fed Rate Cuts?
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.49%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.06%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.74%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.15%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.39%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.30%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.45%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.16%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.61%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 1.02%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.63%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 1.59%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.72%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.59%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Masco Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MAS)
- Masco Corporation (MAS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.74%
- Masco stock price target raised to $71 by RBC on solid plumbing outlook
- Bitcoin Bull Market Is Over? Analyst Calls 50% Crash To $60,000
- Masco Q2 Earnings and Sales Surpass Estimates, Stock Up
Tagesspanne
72.42 73.28
Jahresspanne
56.55 86.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 72.49
- Eröffnung
- 72.81
- Bid
- 72.99
- Ask
- 73.29
- Tief
- 72.42
- Hoch
- 73.28
- Volumen
- 4.038 K
- Tagesänderung
- 0.69%
- Monatsänderung
- 1.49%
- 6-Monatsänderung
- 4.38%
- Jahresänderung
- -13.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K