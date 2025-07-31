货币 / MAS
MAS: Masco Corporation
74.49 USD 1.19 (1.62%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MAS汇率已更改1.62%。当日，交易品种以低点73.68和高点74.53进行交易。
关注Masco Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAS新闻
- MSA Safety总裁Sciullo出售价值81万美元股票
- MSA Safety在安全大会上推出新款头盔和气体检测仪
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.49%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.06%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.74%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.15%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.39%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.30%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.45%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.16%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.61%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 1.02%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.63%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 1.59%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.72%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.59%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Masco Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MAS)
- Masco Corporation (MAS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.74%
- Masco stock price target raised to $71 by RBC on solid plumbing outlook
- Bitcoin Bull Market Is Over? Analyst Calls 50% Crash To $60,000
- Masco Q2 Earnings and Sales Surpass Estimates, Stock Up
日范围
73.68 74.53
年范围
56.55 86.71
- 前一天收盘价
- 73.30
- 开盘价
- 73.68
- 卖价
- 74.49
- 买价
- 74.79
- 最低价
- 73.68
- 最高价
- 74.53
- 交易量
- 544
- 日变化
- 1.62%
- 月变化
- 3.57%
- 6个月变化
- 6.52%
- 年变化
- -11.53%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值