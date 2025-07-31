Valute / MAS
MAS: Masco Corporation
72.22 USD 0.77 (1.05%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MAS ha avuto una variazione del -1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 72.03 e ad un massimo di 73.08.
Segui le dinamiche di Masco Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MAS News
Intervallo Giornaliero
72.03 73.08
Intervallo Annuale
56.55 86.71
- Chiusura Precedente
- 72.99
- Apertura
- 73.08
- Bid
- 72.22
- Ask
- 72.52
- Minimo
- 72.03
- Massimo
- 73.08
- Volume
- 3.074 K
- Variazione giornaliera
- -1.05%
- Variazione Mensile
- 0.42%
- Variazione Semestrale
- 3.27%
- Variazione Annuale
- -14.23%
20 settembre, sabato