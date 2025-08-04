CotizacionesSecciones
Divisas / KRYS
KRYS: Krystal Biotech Inc

154.05 USD 0.33 (0.21%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KRYS de hoy ha cambiado un -0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 153.20, mientras que el máximo ha alcanzado 157.10.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Krystal Biotech Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
153.20 157.10
Rango anual
123.03 207.84
Cierres anteriores
154.38
Open
155.00
Bid
154.05
Ask
154.35
Low
153.20
High
157.10
Volumen
765
Cambio diario
-0.21%
Cambio mensual
4.26%
Cambio a 6 meses
-13.78%
Cambio anual
-15.02%
