Divisas / KRYS
KRYS: Krystal Biotech Inc
154.05 USD 0.33 (0.21%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KRYS de hoy ha cambiado un -0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 153.20, mientras que el máximo ha alcanzado 157.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Krystal Biotech Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
KRYS News
Rango diario
153.20 157.10
Rango anual
123.03 207.84
- Cierres anteriores
- 154.38
- Open
- 155.00
- Bid
- 154.05
- Ask
- 154.35
- Low
- 153.20
- High
- 157.10
- Volumen
- 765
- Cambio diario
- -0.21%
- Cambio mensual
- 4.26%
- Cambio a 6 meses
- -13.78%
- Cambio anual
- -15.02%
