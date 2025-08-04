Moedas / KRYS
KRYS: Krystal Biotech Inc
155.83 USD 1.78 (1.16%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KRYS para hoje mudou para 1.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 155.20 e o mais alto foi 156.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Krystal Biotech Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
155.20 156.99
Faixa anual
123.03 207.84
- Fechamento anterior
- 154.05
- Open
- 156.64
- Bid
- 155.83
- Ask
- 156.13
- Low
- 155.20
- High
- 156.99
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 1.16%
- Mudança mensal
- 5.47%
- Mudança de 6 meses
- -12.79%
- Mudança anual
- -14.03%
