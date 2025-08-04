통화 / KRYS
KRYS: Krystal Biotech Inc
163.57 USD 2.96 (1.84%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KRYS 환율이 오늘 1.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 160.49이고 고가는 168.38이었습니다.
Krystal Biotech Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
160.49 168.38
년간 변동
123.03 207.84
- 이전 종가
- 160.61
- 시가
- 161.91
- Bid
- 163.57
- Ask
- 163.87
- 저가
- 160.49
- 고가
- 168.38
- 볼륨
- 1.729 K
- 일일 변동
- 1.84%
- 월 변동
- 10.71%
- 6개월 변동
- -8.46%
- 년간 변동율
- -9.76%
