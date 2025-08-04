Währungen / KRYS
KRYS: Krystal Biotech Inc
160.61 USD 6.56 (4.26%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KRYS hat sich für heute um 4.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 155.20 bis zu einem Hoch von 160.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Krystal Biotech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRYS News
Tagesspanne
155.20 160.69
Jahresspanne
123.03 207.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 154.05
- Eröffnung
- 156.64
- Bid
- 160.61
- Ask
- 160.91
- Tief
- 155.20
- Hoch
- 160.69
- Volumen
- 728
- Tagesänderung
- 4.26%
- Monatsänderung
- 8.70%
- 6-Monatsänderung
- -10.11%
- Jahresänderung
- -11.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K