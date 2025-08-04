Devises / KRYS
KRYS: Krystal Biotech Inc
163.57 USD 2.96 (1.84%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KRYS a changé de 1.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 160.49 et à un maximum de 168.38.
Suivez la dynamique Krystal Biotech Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
KRYS Nouvelles
Range quotidien
160.49 168.38
Range Annuel
123.03 207.84
- Clôture Précédente
- 160.61
- Ouverture
- 161.91
- Bid
- 163.57
- Ask
- 163.87
- Plus Bas
- 160.49
- Plus Haut
- 168.38
- Volume
- 1.729 K
- Changement quotidien
- 1.84%
- Changement Mensuel
- 10.71%
- Changement à 6 Mois
- -8.46%
- Changement Annuel
- -9.76%
20 septembre, samedi