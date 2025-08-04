Валюты / KRYS
KRYS: Krystal Biotech Inc
154.38 USD 1.33 (0.85%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KRYS за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 151.88, а максимальная — 157.95.
Следите за динамикой Krystal Biotech Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KRYS
- Krystal Biotech Stock Up on FDA Nod to Vyjuvek Label Update
- Акции Krystal Biotech получают рейтинг "Покупать" после расширения FDA показаний для VYJUVEK
- Krystal Biotech stock receives Buy rating as FDA expands VYJUVEK label
- Акции Krystal Biotech выросли после расширения FDA показаний для VYJUVEK
- Krystal Biotech stock jumps after FDA expands VYJUVEK label
- Акции Krystal Biotech сохраняют рейтинг "Покупать" от TD Cowen после обновления этикетки Vyjuvek
- Krystal Biotech stock maintains Buy rating at TD Cowen on Vyjuvek label update
- Why Is Krystal Biotech Stock Surging Monday? - Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS)
- FDA approves expanded label for Krystal Biotech’s DEB treatment
- Krystal Biotech at Cantor Global Healthcare Conference: Strategic Insights
- Krystal Biotech (KRYS) Up 8.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Chardan Capital lowers Krystal Biotech stock price target on KB707 program shift
- Krystal Biotech stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on KB707 focus
- Krystal Biotech advances lung cancer therapy to FDA discussions
- KRYS Q2 Earnings and Sales Top Estimates, Stock Down on Q3 Outlook
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Crude Oil Falls 1.5%; ON Semiconductor Shares Plunge After Q2 Results - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Krystal Biotech stock price target lowered to $182 at BofA on growth concerns
- Krystal Biotech Q2 2025 slides: VYJUVEK drives growth amid global expansion
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Earnings call transcript: Krystal Biotech Q2 2025 beats forecasts, stock dips
- Krystal Biotech shares jump as Q2 results exceed expectations
- Krystal Biotech, Inc. (KRYS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Krystal Biotech earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
Дневной диапазон
151.88 157.95
Годовой диапазон
123.03 207.84
- Предыдущее закрытие
- 155.71
- Open
- 155.91
- Bid
- 154.38
- Ask
- 154.68
- Low
- 151.88
- High
- 157.95
- Объем
- 776
- Дневное изменение
- -0.85%
- Месячное изменение
- 4.49%
- 6-месячное изменение
- -13.60%
- Годовое изменение
- -14.83%
