КотировкиРазделы
Валюты / KRYS
Назад в Рынок акций США

KRYS: Krystal Biotech Inc

154.38 USD 1.33 (0.85%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KRYS за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 151.88, а максимальная — 157.95.

Следите за динамикой Krystal Biotech Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости KRYS

Дневной диапазон
151.88 157.95
Годовой диапазон
123.03 207.84
Предыдущее закрытие
155.71
Open
155.91
Bid
154.38
Ask
154.68
Low
151.88
High
157.95
Объем
776
Дневное изменение
-0.85%
Месячное изменение
4.49%
6-месячное изменение
-13.60%
Годовое изменение
-14.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.