KRYS: Krystal Biotech Inc

163.57 USD 2.96 (1.84%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KRYS fiyatı bugün 1.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 160.49 ve Yüksek fiyatı olarak 168.38 aralığında işlem gördü.

Krystal Biotech Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
160.49 168.38
Yıllık aralık
123.03 207.84
Önceki kapanış
160.61
Açılış
161.91
Satış
163.57
Alış
163.87
Düşük
160.49
Yüksek
168.38
Hacim
1.729 K
Günlük değişim
1.84%
Aylık değişim
10.71%
6 aylık değişim
-8.46%
Yıllık değişim
-9.76%
21 Eylül, Pazar