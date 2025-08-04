Dövizler / KRYS
KRYS: Krystal Biotech Inc
163.57 USD 2.96 (1.84%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KRYS fiyatı bugün 1.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 160.49 ve Yüksek fiyatı olarak 168.38 aralığında işlem gördü.
Krystal Biotech Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRYS haberleri
Günlük aralık
160.49 168.38
Yıllık aralık
123.03 207.84
- Önceki kapanış
- 160.61
- Açılış
- 161.91
- Satış
- 163.57
- Alış
- 163.87
- Düşük
- 160.49
- Yüksek
- 168.38
- Hacim
- 1.729 K
- Günlük değişim
- 1.84%
- Aylık değişim
- 10.71%
- 6 aylık değişim
- -8.46%
- Yıllık değişim
- -9.76%
21 Eylül, Pazar