KRYS: Krystal Biotech Inc
160.61 USD 6.56 (4.26%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KRYSの今日の為替レートは、4.26%変化しました。日中、通貨は1あたり155.20の安値と160.69の高値で取引されました。
Krystal Biotech Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRYS News
- Tango Therapeutics (TNGX) Soars 7.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Krystal Biotech Stock Up on FDA Nod to Vyjuvek Label Update
- クリスタル・バイオテック株、FDAがVYJUVEKの適応拡大を承認し買い推奨を維持
- Krystal Biotech stock receives Buy rating as FDA expands VYJUVEK label
- クリスタル・バイオテック株、FDAによるVYJUVEKラベル拡大で急伸
- Krystal Biotech stock jumps after FDA expands VYJUVEK label
- クリスタル・バイオテック株、VyjuvekのラベルアップデートでTDコーエンの買い推奨を維持
- Krystal Biotech stock maintains Buy rating at TD Cowen on Vyjuvek label update
- Why Is Krystal Biotech Stock Surging Monday? - Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS)
- FDA approves expanded label for Krystal Biotech’s DEB treatment
- Krystal Biotech at Cantor Global Healthcare Conference: Strategic Insights
- Krystal Biotech (KRYS) Up 8.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Chardan Capital lowers Krystal Biotech stock price target on KB707 program shift
- Krystal Biotech stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on KB707 focus
- Krystal Biotech advances lung cancer therapy to FDA discussions
- KRYS Q2 Earnings and Sales Top Estimates, Stock Down on Q3 Outlook
- Palantir, IDEXX Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Crude Oil Falls 1.5%; ON Semiconductor Shares Plunge After Q2 Results - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Krystal Biotech stock price target lowered to $182 at BofA on growth concerns
- Krystal Biotech Q2 2025 slides: VYJUVEK drives growth amid global expansion
- Palantir, Google Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Earnings call transcript: Krystal Biotech Q2 2025 beats forecasts, stock dips
- Krystal Biotech shares jump as Q2 results exceed expectations
- Krystal Biotech, Inc. (KRYS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
1日のレンジ
155.20 160.69
1年のレンジ
123.03 207.84
- 以前の終値
- 154.05
- 始値
- 156.64
- 買値
- 160.61
- 買値
- 160.91
- 安値
- 155.20
- 高値
- 160.69
- 出来高
- 728
- 1日の変化
- 4.26%
- 1ヶ月の変化
- 8.70%
- 6ヶ月の変化
- -10.11%
- 1年の変化
- -11.40%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K