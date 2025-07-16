Divisas / KRC
KRC: Kilroy Realty Corporation
43.73 USD 0.48 (1.09%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KRC de hoy ha cambiado un -1.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.46, mientras que el máximo ha alcanzado 44.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kilroy Realty Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
KRC News
- Kilroy Realty firma contrato de arrendamiento de 24,000 pies cuadrados en Oyster Point
- Scotiabank mejora la calificación de Kilroy Realty por demanda de IA y avances en arrendamientos
- Acciones de Kilroy Realty Corp alcanzan un máximo de 52 semanas a 43.8 USD
- Kilroy Realty Corporation (KRC) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate
- Cash Cows: 12 High-Yield REITs With Safe Dividends
- This AMD Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 2 Downgrades For Thursday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Kilroy Realty (NYSE:KRC)
- Barclays downgrades Kilroy Realty stock to Equalweight after 25% outperformance
- Goldman Sachs downgrades Kilroy Realty stock to Sell on weak office market
- Behind The (Revised) Curve
- Kilroy Realty: Q2 Not As Strong As It Seems (NYSE:KRC)
- Earnings call transcript: Kilroy Realty’s Q2 2025 earnings surpass expectations
- Kilroy Realty Q2 2025 slides: FFO guidance raised despite leasing challenges
- Kilroy Realty (KRC) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Kilroy earnings beat by $0.25, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Kilroy Realty Stock?
- Rexford Industrial (REXR) Q2 FFO and Revenues Top Estimates
- BMO Capital downgrades Kilroy Realty stock on lease expiration concerns
Rango diario
43.46 44.89
Rango anual
27.07 44.89
- Cierres anteriores
- 44.21
- Open
- 44.57
- Bid
- 43.73
- Ask
- 44.03
- Low
- 43.46
- High
- 44.89
- Volumen
- 3.974 K
- Cambio diario
- -1.09%
- Cambio mensual
- 6.76%
- Cambio a 6 meses
- 33.61%
- Cambio anual
- 13.61%
