KRC: Kilroy Realty Corporation

43.73 USD 0.48 (1.09%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KRC de hoy ha cambiado un -1.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.46, mientras que el máximo ha alcanzado 44.89.

El tipo de cambio de KRC de hoy ha cambiado un -1.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.46, mientras que el máximo ha alcanzado 44.89.

KRC News

Rango diario
43.46 44.89
Rango anual
27.07 44.89
Cierres anteriores
44.21
Open
44.57
Bid
43.73
Ask
44.03
Low
43.46
High
44.89
Volumen
3.974 K
Cambio diario
-1.09%
Cambio mensual
6.76%
Cambio a 6 meses
33.61%
Cambio anual
13.61%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B