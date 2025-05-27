通貨 / KRC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KRC: Kilroy Realty Corporation
44.44 USD 0.71 (1.62%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KRCの今日の為替レートは、1.62%変化しました。日中、通貨は1あたり43.61の安値と44.61の高値で取引されました。
Kilroy Realty Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRC News
- キルロイ・リアルティ、オイスターポイントでライフサイエンス向け2.4万平方フィートの賃貸契約を締結
- Kilroy Realty signs 24,000 sq ft life science lease at Oyster Point
- スコシアバンク、AIの需要とリース進捗によりキルロイ・リアルティの格付けを引き上げ
- Scotiabank upgrades Kilroy Realty stock rating on AI demand and leasing progress
- キルロイ・リアルティ社株、52週間高値の43.8ドルを記録
- Kilroy Realty Corp stock hits 52-week high at 43.8 USD
- Kilroy Realty Corporation (KRC) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate
- Cash Cows: 12 High-Yield REITs With Safe Dividends
- This AMD Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 2 Downgrades For Thursday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Kilroy Realty (NYSE:KRC)
- Barclays downgrades Kilroy Realty stock to Equalweight after 25% outperformance
- Goldman Sachs downgrades Kilroy Realty stock to Sell on weak office market
- Behind The (Revised) Curve
- Kilroy Realty: Q2 Not As Strong As It Seems (NYSE:KRC)
- Earnings call transcript: Kilroy Realty’s Q2 2025 earnings surpass expectations
- Kilroy Realty Q2 2025 slides: FFO guidance raised despite leasing challenges
- Kilroy Realty (KRC) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Kilroy earnings beat by $0.25, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Kilroy Realty Stock?
- Rexford Industrial (REXR) Q2 FFO and Revenues Top Estimates
- BMO Capital downgrades Kilroy Realty stock on lease expiration concerns
- rexford industrial realty elects new chairman at annual meeting
- Public REITs Are Positioned For Trophy Office Upside
- Kilroy Realty Stock: Navigating Remote Work Turbulence Amid Signs Of Recovery (NYSE:KRC)
1日のレンジ
43.61 44.61
1年のレンジ
27.07 44.89
- 以前の終値
- 43.73
- 始値
- 43.97
- 買値
- 44.44
- 買値
- 44.74
- 安値
- 43.61
- 高値
- 44.61
- 出来高
- 3.282 K
- 1日の変化
- 1.62%
- 1ヶ月の変化
- 8.50%
- 6ヶ月の変化
- 35.78%
- 1年の変化
- 15.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K