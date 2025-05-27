Devises / KRC
KRC: Kilroy Realty Corporation
44.23 USD 0.21 (0.47%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KRC a changé de -0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.16 et à un maximum de 44.58.
Suivez la dynamique Kilroy Realty Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
KRC Nouvelles
- Kilroy Realty signe un bail de 2.230 m² pour les sciences de la vie à Oyster Point
- Kilroy Realty signs 24,000 sq ft life science lease at Oyster Point
- Scotiabank relève la note de Kilroy Realty en raison de la demande d’IA et des progrès de location
- Scotiabank upgrades Kilroy Realty stock rating on AI demand and leasing progress
- L’action de Kilroy Realty Corp atteint un sommet de 52 semaines à 43,8 USD
- Kilroy Realty Corp stock hits 52-week high at 43.8 USD
- Kilroy Realty Corporation (KRC) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate
- Cash Cows: 12 High-Yield REITs With Safe Dividends
- This AMD Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 2 Downgrades For Thursday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Kilroy Realty (NYSE:KRC)
- Barclays downgrades Kilroy Realty stock to Equalweight after 25% outperformance
- Goldman Sachs downgrades Kilroy Realty stock to Sell on weak office market
- Behind The (Revised) Curve
- Kilroy Realty: Q2 Not As Strong As It Seems (NYSE:KRC)
- Earnings call transcript: Kilroy Realty’s Q2 2025 earnings surpass expectations
- Kilroy Realty Q2 2025 slides: FFO guidance raised despite leasing challenges
- Kilroy Realty (KRC) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Kilroy earnings beat by $0.25, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Kilroy Realty Stock?
- Rexford Industrial (REXR) Q2 FFO and Revenues Top Estimates
- BMO Capital downgrades Kilroy Realty stock on lease expiration concerns
- rexford industrial realty elects new chairman at annual meeting
- Public REITs Are Positioned For Trophy Office Upside
- Kilroy Realty Stock: Navigating Remote Work Turbulence Amid Signs Of Recovery (NYSE:KRC)
Range quotidien
44.16 44.58
Range Annuel
27.07 44.89
- Clôture Précédente
- 44.44
- Ouverture
- 44.35
- Bid
- 44.23
- Ask
- 44.53
- Plus Bas
- 44.16
- Plus Haut
- 44.58
- Volume
- 2.403 K
- Changement quotidien
- -0.47%
- Changement Mensuel
- 7.98%
- Changement à 6 Mois
- 35.14%
- Changement Annuel
- 14.91%
20 septembre, samedi