통화 / KRC
KRC: Kilroy Realty Corporation
44.23 USD 0.21 (0.47%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KRC 환율이 오늘 -0.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 44.16이고 고가는 44.58이었습니다.
Kilroy Realty Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
KRC News
- 킬로이 리얼티, Oyster Point서 생명과학 임대 계약 체결
- Kilroy Realty signs 24,000 sq ft life science lease at Oyster Point
- 스코샤뱅크, 킬로이 리얼티 투자의견 상향...AI 수요 및 임대차 진전
- Scotiabank upgrades Kilroy Realty stock rating on AI demand and leasing progress
- 킬로이 부동산, 주당 43.8 USD로 52주 최고치 기록
- Kilroy Realty Corp stock hits 52-week high at 43.8 USD
- Kilroy Realty Corporation (KRC) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate
- Cash Cows: 12 High-Yield REITs With Safe Dividends
- This AMD Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 2 Downgrades For Thursday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Kilroy Realty (NYSE:KRC)
- Barclays downgrades Kilroy Realty stock to Equalweight after 25% outperformance
- Goldman Sachs downgrades Kilroy Realty stock to Sell on weak office market
- Behind The (Revised) Curve
- Kilroy Realty: Q2 Not As Strong As It Seems (NYSE:KRC)
- Earnings call transcript: Kilroy Realty’s Q2 2025 earnings surpass expectations
- Kilroy Realty Q2 2025 slides: FFO guidance raised despite leasing challenges
- Kilroy Realty (KRC) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Kilroy earnings beat by $0.25, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Kilroy Realty Stock?
- Rexford Industrial (REXR) Q2 FFO and Revenues Top Estimates
- BMO Capital downgrades Kilroy Realty stock on lease expiration concerns
- rexford industrial realty elects new chairman at annual meeting
- Public REITs Are Positioned For Trophy Office Upside
- Kilroy Realty Stock: Navigating Remote Work Turbulence Amid Signs Of Recovery (NYSE:KRC)
일일 변동 비율
44.16 44.58
년간 변동
27.07 44.89
- 이전 종가
- 44.44
- 시가
- 44.35
- Bid
- 44.23
- Ask
- 44.53
- 저가
- 44.16
- 고가
- 44.58
- 볼륨
- 2.403 K
- 일일 변동
- -0.47%
- 월 변동
- 7.98%
- 6개월 변동
- 35.14%
- 년간 변동율
- 14.91%
