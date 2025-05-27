Währungen / KRC
KRC: Kilroy Realty Corporation
44.44 USD 0.71 (1.62%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KRC hat sich für heute um 1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.61 bis zu einem Hoch von 44.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kilroy Realty Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KRC News
- Kilroy Realty schließt Mietvertrag über 2.230 m² für Life-Science-Campus Oyster Point
- Kilroy Realty signs 24,000 sq ft life science lease at Oyster Point
- Scotiabank stuft Kilroy Realty hoch: KI-Nachfrage und Vermietungserfolge als Treiber
- Scotiabank upgrades Kilroy Realty stock rating on AI demand and leasing progress
- Kilroy Realty-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 43,8 USD/n
- Kilroy Realty Corp stock hits 52-week high at 43.8 USD
- Kilroy Realty Corporation (KRC) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate
- Cash Cows: 12 High-Yield REITs With Safe Dividends
- This AMD Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 2 Downgrades For Thursday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Kilroy Realty (NYSE:KRC)
- Barclays downgrades Kilroy Realty stock to Equalweight after 25% outperformance
- Goldman Sachs downgrades Kilroy Realty stock to Sell on weak office market
- Behind The (Revised) Curve
- Kilroy Realty: Q2 Not As Strong As It Seems (NYSE:KRC)
- Earnings call transcript: Kilroy Realty’s Q2 2025 earnings surpass expectations
- Kilroy Realty Q2 2025 slides: FFO guidance raised despite leasing challenges
- Kilroy Realty (KRC) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Kilroy earnings beat by $0.25, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Kilroy Realty Stock?
- Rexford Industrial (REXR) Q2 FFO and Revenues Top Estimates
- BMO Capital downgrades Kilroy Realty stock on lease expiration concerns
- rexford industrial realty elects new chairman at annual meeting
- Public REITs Are Positioned For Trophy Office Upside
- Kilroy Realty Stock: Navigating Remote Work Turbulence Amid Signs Of Recovery (NYSE:KRC)
Tagesspanne
43.61 44.61
Jahresspanne
27.07 44.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.73
- Eröffnung
- 43.97
- Bid
- 44.44
- Ask
- 44.74
- Tief
- 43.61
- Hoch
- 44.61
- Volumen
- 3.282 K
- Tagesänderung
- 1.62%
- Monatsänderung
- 8.50%
- 6-Monatsänderung
- 35.78%
- Jahresänderung
- 15.46%
