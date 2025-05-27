KurseKategorien
KRC: Kilroy Realty Corporation

44.44 USD 0.71 (1.62%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KRC hat sich für heute um 1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.61 bis zu einem Hoch von 44.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kilroy Realty Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
43.61 44.61
Jahresspanne
27.07 44.89
Vorheriger Schlusskurs
43.73
Eröffnung
43.97
Bid
44.44
Ask
44.74
Tief
43.61
Hoch
44.61
Volumen
3.282 K
Tagesänderung
1.62%
Monatsänderung
8.50%
6-Monatsänderung
35.78%
Jahresänderung
15.46%
