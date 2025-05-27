Valute / KRC
KRC: Kilroy Realty Corporation
44.23 USD 0.21 (0.47%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KRC ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.16 e ad un massimo di 44.58.
Segui le dinamiche di Kilroy Realty Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
44.16 44.58
Intervallo Annuale
27.07 44.89
- Chiusura Precedente
- 44.44
- Apertura
- 44.35
- Bid
- 44.23
- Ask
- 44.53
- Minimo
- 44.16
- Massimo
- 44.58
- Volume
- 2.403 K
- Variazione giornaliera
- -0.47%
- Variazione Mensile
- 7.98%
- Variazione Semestrale
- 35.14%
- Variazione Annuale
- 14.91%
20 settembre, sabato