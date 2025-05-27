货币 / KRC
KRC: Kilroy Realty Corporation
44.45 USD 0.24 (0.54%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KRC汇率已更改0.54%。当日，交易品种以低点44.19和高点44.89进行交易。
关注Kilroy Realty Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KRC新闻
日范围
44.19 44.89
年范围
27.07 44.89
- 前一天收盘价
- 44.21
- 开盘价
- 44.57
- 卖价
- 44.45
- 买价
- 44.75
- 最低价
- 44.19
- 最高价
- 44.89
- 交易量
- 361
- 日变化
- 0.54%
- 月变化
- 8.52%
- 6个月变化
- 35.81%
- 年变化
- 15.48%
