KRC: Kilroy Realty Corporation
43.89 USD 0.16 (0.37%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KRC para hoje mudou para 0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.63 e o mais alto foi 44.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Kilroy Realty Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRC Notícias
- Kilroy Realty assina contrato de locação de 24.000 pés quadrados para ciências da vida em Oyster Point
- Kilroy Realty signs 24,000 sq ft life science lease at Oyster Point
- Scotiabank eleva classificação das ações da Kilroy Realty devido à demanda de IA e avanços em locações
- Scotiabank upgrades Kilroy Realty stock rating on AI demand and leasing progress
- Ações da Kilroy Realty Corp atingem máxima de 52 semanas a US$ 43,8
- Kilroy Realty Corp stock hits 52-week high at 43.8 USD
- Kilroy Realty Corporation (KRC) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate
- Cash Cows: 12 High-Yield REITs With Safe Dividends
- This AMD Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 2 Downgrades For Thursday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Kilroy Realty (NYSE:KRC)
- Barclays downgrades Kilroy Realty stock to Equalweight after 25% outperformance
- Goldman Sachs downgrades Kilroy Realty stock to Sell on weak office market
- Behind The (Revised) Curve
- Kilroy Realty: Q2 Not As Strong As It Seems (NYSE:KRC)
- Earnings call transcript: Kilroy Realty’s Q2 2025 earnings surpass expectations
- Kilroy Realty Q2 2025 slides: FFO guidance raised despite leasing challenges
- Kilroy Realty (KRC) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Kilroy earnings beat by $0.25, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Kilroy Realty Stock?
- Rexford Industrial (REXR) Q2 FFO and Revenues Top Estimates
- BMO Capital downgrades Kilroy Realty stock on lease expiration concerns
- rexford industrial realty elects new chairman at annual meeting
- Public REITs Are Positioned For Trophy Office Upside
- Kilroy Realty Stock: Navigating Remote Work Turbulence Amid Signs Of Recovery (NYSE:KRC)
Faixa diária
43.63 44.16
Faixa anual
27.07 44.89
- Fechamento anterior
- 43.73
- Open
- 43.97
- Bid
- 43.89
- Ask
- 44.19
- Low
- 43.63
- High
- 44.16
- Volume
- 134
- Mudança diária
- 0.37%
- Mudança mensal
- 7.15%
- Mudança de 6 meses
- 34.10%
- Mudança anual
- 14.03%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh