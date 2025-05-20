Валюты / KRC
KRC: Kilroy Realty Corporation
44.21 USD 0.59 (1.35%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KRC за сегодня изменился на 1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.26, а максимальная — 44.33.
Следите за динамикой Kilroy Realty Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KRC
- Акции Kilroy Realty Corp достигли 52-недельного максимума в $43,8
- Kilroy Realty Corp stock hits 52-week high at 43.8 USD
- Kilroy Realty Corporation (KRC) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate
- Cash Cows: 12 High-Yield REITs With Safe Dividends
- This AMD Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 2 Downgrades For Thursday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Kilroy Realty (NYSE:KRC)
- Barclays downgrades Kilroy Realty stock to Equalweight after 25% outperformance
- Goldman Sachs downgrades Kilroy Realty stock to Sell on weak office market
- Behind The (Revised) Curve
- Kilroy Realty: Q2 Not As Strong As It Seems (NYSE:KRC)
- Earnings call transcript: Kilroy Realty’s Q2 2025 earnings surpass expectations
- Kilroy Realty Q2 2025 slides: FFO guidance raised despite leasing challenges
- Kilroy Realty (KRC) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Kilroy earnings beat by $0.25, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Kilroy Realty Stock?
- Rexford Industrial (REXR) Q2 FFO and Revenues Top Estimates
- BMO Capital downgrades Kilroy Realty stock on lease expiration concerns
- rexford industrial realty elects new chairman at annual meeting
- Public REITs Are Positioned For Trophy Office Upside
- Kilroy Realty Stock: Navigating Remote Work Turbulence Amid Signs Of Recovery (NYSE:KRC)
- 3 REITs That Drive America’s $1.65 Trillion Life Science Dominance
- 3 U.S.-Based Dividend Stocks to Buy Today
- Kilroy Realty Corp Shareholders Vote on Executive Pay, Board Members
- Kilroy Realty sets quarterly cash dividend of $0.54 per share
Дневной диапазон
43.26 44.33
Годовой диапазон
27.07 44.33
- Предыдущее закрытие
- 43.62
- Open
- 43.80
- Bid
- 44.21
- Ask
- 44.51
- Low
- 43.26
- High
- 44.33
- Объем
- 2.579 K
- Дневное изменение
- 1.35%
- Месячное изменение
- 7.93%
- 6-месячное изменение
- 35.07%
- Годовое изменение
- 14.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.