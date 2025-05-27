FiyatlarBölümler
Dövizler / KRC
Geri dön - Hisse senetleri

KRC: Kilroy Realty Corporation

44.23 USD 0.21 (0.47%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KRC fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 44.16 ve Yüksek fiyatı olarak 44.58 aralığında işlem gördü.

Kilroy Realty Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KRC haberleri

Günlük aralık
44.16 44.58
Yıllık aralık
27.07 44.89
Önceki kapanış
44.44
Açılış
44.35
Satış
44.23
Alış
44.53
Düşük
44.16
Yüksek
44.58
Hacim
2.403 K
Günlük değişim
-0.47%
Aylık değişim
7.98%
6 aylık değişim
35.14%
Yıllık değişim
14.91%
21 Eylül, Pazar