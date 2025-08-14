- Panorámica
JETS: U.S. Global Jets ETF
El tipo de cambio de JETS de hoy ha cambiado un 0.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.81, mientras que el máximo ha alcanzado 25.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas U.S. Global Jets ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de JETS hoy?
U.S. Global Jets ETF (JETS) se evalúa hoy en 24.95. El instrumento se negocia dentro de 24.81 - 25.13; el cierre de ayer ha sido 24.75 y el volumen comercial ha alcanzado 4756. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios JETS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de U.S. Global Jets ETF?
U.S. Global Jets ETF se evalúa actualmente en 24.95. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.95% y USD. Monitoree los movimientos de JETS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de JETS?
Puede comprar acciones de U.S. Global Jets ETF (JETS) al precio actual de 24.95. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.95 o 25.25, mientras que 4756 y 0.28% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de JETS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de JETS?
Invertir en U.S. Global Jets ETF implica tener en cuenta el rango anual 17.11 - 27.10 y el precio actual 24.95. Muchos comparan 1.22% y 24.87% antes de colocar órdenes en 24.95 o 25.25. Estudie los cambios diarios de precios de JETS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de U.S. Global Jets ETF?
El precio más alto de U.S. Global Jets ETF (JETS) en el último año ha sido 27.10. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.11 - 27.10, una comparación con 24.75 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de U.S. Global Jets ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de U.S. Global Jets ETF?
El precio más bajo de U.S. Global Jets ETF (JETS) para el año ha sido 17.11. La comparación con los actuales 24.95 y 17.11 - 27.10 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de JETS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de JETS?
En el pasado, U.S. Global Jets ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.75 y 8.95% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.75
- Open
- 24.88
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Low
- 24.81
- High
- 25.13
- Volumen
- 4.756 K
- Cambio diario
- 0.81%
- Cambio mensual
- 1.22%
- Cambio a 6 meses
- 24.87%
- Cambio anual
- 8.95%