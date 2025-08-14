JETS: U.S. Global Jets ETF
今日JETS汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点24.81和高点25.13进行交易。
关注U.S. Global Jets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
JETS新闻
常见问题解答
JETS股票今天的价格是多少？
U.S. Global Jets ETF股票今天的定价为24.95。它在24.81 - 25.13范围内交易，昨天的收盘价为24.75，交易量达到4756。JETS的实时价格图表显示了这些更新。
U.S. Global Jets ETF股票是否支付股息？
U.S. Global Jets ETF目前的价值为24.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.95%和USD。实时查看图表以跟踪JETS走势。
如何购买JETS股票？
您可以以24.95的当前价格购买U.S. Global Jets ETF股票。订单通常设置在24.95或25.25附近，而4756和0.28%显示市场活动。立即关注JETS的实时图表更新。
如何投资JETS股票？
投资U.S. Global Jets ETF需要考虑年度范围17.11 - 27.10和当前价格24.95。许多人在以24.95或25.25下订单之前，会比较1.22%和。实时查看JETS价格图表，了解每日变化。
U.S. Global Jets ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，U.S. Global Jets ETF的最高价格是27.10。在17.11 - 27.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪U.S. Global Jets ETF的绩效。
U.S. Global Jets ETF股票的最低价格是多少？
U.S. Global Jets ETF（JETS）的最低价格为17.11。将其与当前的24.95和17.11 - 27.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JETS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JETS股票是什么时候拆分的？
U.S. Global Jets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.75和8.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.75
- 开盘价
- 24.88
- 卖价
- 24.95
- 买价
- 25.25
- 最低价
- 24.81
- 最高价
- 25.13
- 交易量
- 4.756 K
- 日变化
- 0.81%
- 月变化
- 1.22%
- 6个月变化
- 24.87%
- 年变化
- 8.95%