JETS: U.S. Global Jets ETF

24.95 USD 0.20 (0.81%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日JETS汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点24.81和高点25.13进行交易。

关注U.S. Global Jets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

JETS新闻

常见问题解答

JETS股票今天的价格是多少？

U.S. Global Jets ETF股票今天的定价为24.95。它在24.81 - 25.13范围内交易，昨天的收盘价为24.75，交易量达到4756。JETS的实时价格图表显示了这些更新。

U.S. Global Jets ETF股票是否支付股息？

U.S. Global Jets ETF目前的价值为24.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.95%和USD。实时查看图表以跟踪JETS走势。

如何购买JETS股票？

您可以以24.95的当前价格购买U.S. Global Jets ETF股票。订单通常设置在24.95或25.25附近，而4756和0.28%显示市场活动。立即关注JETS的实时图表更新。

如何投资JETS股票？

投资U.S. Global Jets ETF需要考虑年度范围17.11 - 27.10和当前价格24.95。许多人在以24.95或25.25下订单之前，会比较1.22%和。实时查看JETS价格图表，了解每日变化。

U.S. Global Jets ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，U.S. Global Jets ETF的最高价格是27.10。在17.11 - 27.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪U.S. Global Jets ETF的绩效。

U.S. Global Jets ETF股票的最低价格是多少？

U.S. Global Jets ETF（JETS）的最低价格为17.11。将其与当前的24.95和17.11 - 27.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JETS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JETS股票是什么时候拆分的？

U.S. Global Jets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.75和8.95%中可见。

日范围
24.81 25.13
年范围
17.11 27.10
前一天收盘价
24.75
开盘价
24.88
卖价
24.95
买价
25.25
最低价
24.81
最高价
25.13
交易量
4.756 K
日变化
0.81%
月变化
1.22%
6个月变化
24.87%
年变化
8.95%
04 十月, 星期六