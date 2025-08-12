CotationsSections
Devises / JETS
Retour à Actions

JETS: U.S. Global Jets ETF

24.51 USD 0.14 (0.57%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de JETS a changé de -0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.51 et à un maximum de 24.86.

Suivez la dynamique U.S. Global Jets ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JETS Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action JETS aujourd'hui ?

L'action U.S. Global Jets ETF est cotée à 24.51 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.57%, a clôturé hier à 24.65 et son volume d'échange a atteint 3559. Le graphique en temps réel du cours de JETS présente ces mises à jour.

L'action U.S. Global Jets ETF verse-t-elle des dividendes ?

U.S. Global Jets ETF est actuellement valorisé à 24.51. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.03% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de JETS.

Comment acheter des actions JETS ?

Vous pouvez acheter des actions U.S. Global Jets ETF au cours actuel de 24.51. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.51 ou de 24.81, le 3559 et le -0.57% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de JETS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action JETS ?

Investir dans U.S. Global Jets ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.11 - 27.10 et le prix actuel 24.51. Beaucoup comparent -0.57% et 22.67% avant de passer des ordres à 24.51 ou 24.81. Consultez le graphique du cours de JETS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action U.S. Global Jets ETF ?

Le cours le plus élevé de U.S. Global Jets ETF l'année dernière était 27.10. Au cours de 17.11 - 27.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.65 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de U.S. Global Jets ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action U.S. Global Jets ETF ?

Le cours le plus bas de U.S. Global Jets ETF (JETS) sur l'année a été 17.11. Sa comparaison avec 24.51 et 17.11 - 27.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de JETS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action JETS a-t-elle été divisée ?

U.S. Global Jets ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.65 et 7.03% après les opérations sur titres.

Range quotidien
24.51 24.86
Range Annuel
17.11 27.10
Clôture Précédente
24.65
Ouverture
24.65
Bid
24.51
Ask
24.81
Plus Bas
24.51
Plus Haut
24.86
Volume
3.559 K
Changement quotidien
-0.57%
Changement Mensuel
-0.57%
Changement à 6 Mois
22.67%
Changement Annuel
7.03%
01 octobre, mercredi
12:15
USD
ADP Variation de l’Emploi Non-Agricole
Act
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Fabrication de PMI de Markit
Act
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Dépenses de Construction m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI manufacturier ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Prix manufacturiers payés
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M