JETS: U.S. Global Jets ETF

24.95 USD 0.20 (0.81%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do JETS para hoje mudou para 0.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.81 e o mais alto foi 25.13.

Veja a dinâmica do par de moedas U.S. Global Jets ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de JETS hoje?

Hoje U.S. Global Jets ETF (JETS) está avaliado em 24.95. O instrumento é negociado dentro de 24.81 - 25.13, o fechamento de ontem foi 24.75, e o volume de negociação atingiu 4756. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JETS em tempo real.

As ações de U.S. Global Jets ETF pagam dividendos?

Atualmente U.S. Global Jets ETF está avaliado em 24.95. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.95% e USD. Monitore os movimentos de JETS no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de JETS?

Você pode comprar ações de U.S. Global Jets ETF (JETS) pelo preço atual 24.95. Ordens geralmente são executadas perto de 24.95 ou 25.25, enquanto 4756 e 0.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JETS no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de JETS?

Investir em U.S. Global Jets ETF envolve considerar a faixa anual 17.11 - 27.10 e o preço atual 24.95. Muitos comparam 1.22% e 24.87% antes de enviar ordens em 24.95 ou 25.25. Estude as mudanças diárias de preço de JETS no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações U.S. Global Jets ETF?

O maior preço de U.S. Global Jets ETF (JETS) no último ano foi 27.10. As ações oscilaram bastante dentro de 17.11 - 27.10, e a comparação com 24.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de U.S. Global Jets ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações U.S. Global Jets ETF?

O menor preço de U.S. Global Jets ETF (JETS) no ano foi 17.11. A comparação com o preço atual 24.95 e 17.11 - 27.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JETS em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de JETS?

No passado U.S. Global Jets ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.75 e 8.95% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.81 25.13
Faixa anual
17.11 27.10
Fechamento anterior
24.75
Open
24.88
Bid
24.95
Ask
25.25
Low
24.81
High
25.13
Volume
4.756 K
Mudança diária
0.81%
Mudança mensal
1.22%
Mudança de 6 meses
24.87%
Mudança anual
8.95%
04 outubro, sábado