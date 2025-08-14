КотировкиРазделы
JETS: U.S. Global Jets ETF

24.95 USD 0.20 (0.81%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JETS за сегодня изменился на 0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.81, а максимальная — 25.13.

Следите за динамикой U.S. Global Jets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JETS сегодня?

U.S. Global Jets ETF (JETS) сегодня оценивается на уровне 24.95. Инструмент торгуется в пределах 24.81 - 25.13, вчерашнее закрытие составило 24.75, а торговый объем достиг 4756. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JETS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Global Jets ETF?

U.S. Global Jets ETF в настоящее время оценивается в 24.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.95% и USD. Отслеживайте движения JETS на графике в реальном времени.

Как купить акции JETS?

Вы можете купить акции U.S. Global Jets ETF (JETS) по текущей цене 24.95. Ордера обычно размещаются около 24.95 или 25.25, тогда как 4756 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JETS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JETS?

Инвестирование в U.S. Global Jets ETF предполагает учет годового диапазона 17.11 - 27.10 и текущей цены 24.95. Многие сравнивают 1.22% и 24.87% перед размещением ордеров на 24.95 или 25.25. Изучайте ежедневные изменения цены JETS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции U.S. Global Jets ETF?

Самая высокая цена U.S. Global Jets ETF (JETS) за последний год составила 27.10. Акции заметно колебались в пределах 17.11 - 27.10, сравнение с 24.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Global Jets ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции U.S. Global Jets ETF?

Самая низкая цена U.S. Global Jets ETF (JETS) за год составила 17.11. Сравнение с текущими 24.95 и 17.11 - 27.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JETS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JETS?

В прошлом U.S. Global Jets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.75 и 8.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.81 25.13
Годовой диапазон
17.11 27.10
Предыдущее закрытие
24.75
Open
24.88
Bid
24.95
Ask
25.25
Low
24.81
High
25.13
Объем
4.756 K
Дневное изменение
0.81%
Месячное изменение
1.22%
6-месячное изменение
24.87%
Годовое изменение
8.95%
04 октября, суббота