JETS: U.S. Global Jets ETF
Курс JETS за сегодня изменился на 0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.81, а максимальная — 25.13.
Следите за динамикой U.S. Global Jets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости JETS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JETS сегодня?
U.S. Global Jets ETF (JETS) сегодня оценивается на уровне 24.95. Инструмент торгуется в пределах 24.81 - 25.13, вчерашнее закрытие составило 24.75, а торговый объем достиг 4756. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JETS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Global Jets ETF?
U.S. Global Jets ETF в настоящее время оценивается в 24.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.95% и USD. Отслеживайте движения JETS на графике в реальном времени.
Как купить акции JETS?
Вы можете купить акции U.S. Global Jets ETF (JETS) по текущей цене 24.95. Ордера обычно размещаются около 24.95 или 25.25, тогда как 4756 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JETS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JETS?
Инвестирование в U.S. Global Jets ETF предполагает учет годового диапазона 17.11 - 27.10 и текущей цены 24.95. Многие сравнивают 1.22% и 24.87% перед размещением ордеров на 24.95 или 25.25. Изучайте ежедневные изменения цены JETS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции U.S. Global Jets ETF?
Самая высокая цена U.S. Global Jets ETF (JETS) за последний год составила 27.10. Акции заметно колебались в пределах 17.11 - 27.10, сравнение с 24.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Global Jets ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции U.S. Global Jets ETF?
Самая низкая цена U.S. Global Jets ETF (JETS) за год составила 17.11. Сравнение с текущими 24.95 и 17.11 - 27.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JETS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JETS?
В прошлом U.S. Global Jets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.75 и 8.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.75
- Open
- 24.88
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Low
- 24.81
- High
- 25.13
- Объем
- 4.756 K
- Дневное изменение
- 0.81%
- Месячное изменение
- 1.22%
- 6-месячное изменение
- 24.87%
- Годовое изменение
- 8.95%