JETS: U.S. Global Jets ETF
Der Wechselkurs von JETS hat sich für heute um 0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.81 bis zu einem Hoch von 25.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die U.S. Global Jets ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JETS News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von JETS heute?
Die Aktie von U.S. Global Jets ETF (JETS) notiert heute bei 24.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von 24.81 - 25.13 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.75 und das Handelsvolumen erreichte 4756. Das Live-Chart von JETS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie JETS Dividenden?
U.S. Global Jets ETF wird derzeit mit 24.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.95% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JETS zu verfolgen.
Wie kaufe ich JETS-Aktien?
Sie können Aktien von U.S. Global Jets ETF (JETS) zum aktuellen Kurs von 24.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.95 oder 25.25 platziert, während 4756 und 0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JETS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in JETS-Aktien?
Bei einer Investition in U.S. Global Jets ETF müssen die jährliche Spanne 17.11 - 27.10 und der aktuelle Kurs 24.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.22% und 24.87%, bevor sie Orders zu 24.95 oder 25.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JETS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von U.S. Global Jets ETF?
Der höchste Kurs von U.S. Global Jets ETF (JETS) im vergangenen Jahr lag bei 27.10. Innerhalb von 17.11 - 27.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von U.S. Global Jets ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von U.S. Global Jets ETF?
Der niedrigste Kurs von U.S. Global Jets ETF (JETS) im Laufe des Jahres betrug 17.11. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.95 und der Spanne 17.11 - 27.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JETS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von JETS statt?
U.S. Global Jets ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.75 und 8.95% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.75
- Eröffnung
- 24.88
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Tief
- 24.81
- Hoch
- 25.13
- Volumen
- 4.756 K
- Tagesänderung
- 0.81%
- Monatsänderung
- 1.22%
- 6-Monatsänderung
- 24.87%
- Jahresänderung
- 8.95%