JETS: U.S. Global Jets ETF

24.51 USD 0.14 (0.57%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JETS ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.51 e ad un massimo di 24.86.

Segui le dinamiche di U.S. Global Jets ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni JETS oggi?

Oggi le azioni U.S. Global Jets ETF sono prezzate a 24.51. Viene scambiato all'interno di -0.57%, la chiusura di ieri è stata 24.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 3559. Il grafico dei prezzi in tempo reale di JETS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni U.S. Global Jets ETF pagano dividendi?

U.S. Global Jets ETF è attualmente valutato a 24.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.03% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di JETS.

Come acquistare azioni JETS?

Puoi acquistare azioni U.S. Global Jets ETF al prezzo attuale di 24.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.51 o 24.81, mentre 3559 e -0.57% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di JETS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni JETS?

Investire in U.S. Global Jets ETF implica considerare l'intervallo annuale 17.11 - 27.10 e il prezzo attuale 24.51. Molti confrontano -0.57% e 22.67% prima di effettuare ordini su 24.51 o 24.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di JETS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni U.S. Global Jets ETF?

Il prezzo massimo di U.S. Global Jets ETF nell'ultimo anno è stato 27.10. All'interno di 17.11 - 27.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di U.S. Global Jets ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni U.S. Global Jets ETF?

Il prezzo più basso di U.S. Global Jets ETF (JETS) nel corso dell'anno è stato 17.11. Confrontandolo con gli attuali 24.51 e 17.11 - 27.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda JETS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di JETS?

U.S. Global Jets ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.65 e 7.03%.

Intervallo Giornaliero
24.51 24.86
Intervallo Annuale
17.11 27.10
Chiusura Precedente
24.65
Apertura
24.65
Bid
24.51
Ask
24.81
Minimo
24.51
Massimo
24.86
Volume
3.559 K
Variazione giornaliera
-0.57%
Variazione Mensile
-0.57%
Variazione Semestrale
22.67%
Variazione Annuale
7.03%
01 ottobre, mercoledì
12:15
USD
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
Agire
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Indice manifatturiero S&P Global PMI
Agire
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Spese di Costruzione m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M