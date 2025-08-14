- 概要
JETS: U.S. Global Jets ETF
JETSの今日の為替レートは、0.81%変化しました。日中、通貨は1あたり24.81の安値と25.13の高値で取引されました。
U.S. Global Jets ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
JETS株の現在の価格は？
U.S. Global Jets ETFの株価は本日24.95です。24.81 - 25.13内で取引され、前日の終値は24.75、取引量は4756に達しました。JETSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
U.S. Global Jets ETFの株は配当を出しますか？
U.S. Global Jets ETFの現在の価格は24.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.95%やUSDにも注目します。JETSの動きはライブチャートで確認できます。
JETS株を買う方法は？
U.S. Global Jets ETFの株は現在24.95で購入可能です。注文は通常24.95または25.25付近で行われ、4756や0.28%が市場の動きを示します。JETSの最新情報はライブチャートで確認できます。
JETS株に投資する方法は？
U.S. Global Jets ETFへの投資では、年間の値幅17.11 - 27.10と現在の24.95を考慮します。注文は多くの場合24.95や25.25で行われる前に、1.22%や24.87%と比較されます。JETSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
U.S. Global Jets ETFの株の最高値は？
U.S. Global Jets ETFの過去1年の最高値は27.10でした。17.11 - 27.10内で株価は大きく変動し、24.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。U.S. Global Jets ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
U.S. Global Jets ETFの株の最低値は？
U.S. Global Jets ETF(JETS)の年間最安値は17.11でした。現在の24.95や17.11 - 27.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JETSの動きはライブチャートで確認できます。
JETSの株式分割はいつ行われましたか？
U.S. Global Jets ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.75、8.95%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.75
- 始値
- 24.88
- 買値
- 24.95
- 買値
- 25.25
- 安値
- 24.81
- 高値
- 25.13
- 出来高
- 4.756 K
- 1日の変化
- 0.81%
- 1ヶ月の変化
- 1.22%
- 6ヶ月の変化
- 24.87%
- 1年の変化
- 8.95%