JETS: U.S. Global Jets ETF

24.95 USD 0.20 (0.81%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JETSの今日の為替レートは、0.81%変化しました。日中、通貨は1あたり24.81の安値と25.13の高値で取引されました。

U.S. Global Jets ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

JETS株の現在の価格は？

U.S. Global Jets ETFの株価は本日24.95です。24.81 - 25.13内で取引され、前日の終値は24.75、取引量は4756に達しました。JETSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

U.S. Global Jets ETFの株は配当を出しますか？

U.S. Global Jets ETFの現在の価格は24.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.95%やUSDにも注目します。JETSの動きはライブチャートで確認できます。

JETS株を買う方法は？

U.S. Global Jets ETFの株は現在24.95で購入可能です。注文は通常24.95または25.25付近で行われ、4756や0.28%が市場の動きを示します。JETSの最新情報はライブチャートで確認できます。

JETS株に投資する方法は？

U.S. Global Jets ETFへの投資では、年間の値幅17.11 - 27.10と現在の24.95を考慮します。注文は多くの場合24.95や25.25で行われる前に、1.22%や24.87%と比較されます。JETSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

U.S. Global Jets ETFの株の最高値は？

U.S. Global Jets ETFの過去1年の最高値は27.10でした。17.11 - 27.10内で株価は大きく変動し、24.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。U.S. Global Jets ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

U.S. Global Jets ETFの株の最低値は？

U.S. Global Jets ETF(JETS)の年間最安値は17.11でした。現在の24.95や17.11 - 27.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JETSの動きはライブチャートで確認できます。

JETSの株式分割はいつ行われましたか？

U.S. Global Jets ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.75、8.95%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.81 25.13
1年のレンジ
17.11 27.10
以前の終値
24.75
始値
24.88
買値
24.95
買値
25.25
安値
24.81
高値
25.13
出来高
4.756 K
1日の変化
0.81%
1ヶ月の変化
1.22%
6ヶ月の変化
24.87%
1年の変化
8.95%
04 10月, 土曜日