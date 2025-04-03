Divisas / JEMA
JEMA: JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
47.69 USD 0.16 (0.34%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JEMA de hoy ha cambiado un 0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.67, mientras que el máximo ha alcanzado 48.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
47.67 48.04
Rango anual
33.44 48.04
- Cierres anteriores
- 47.53
- Open
- 47.70
- Bid
- 47.69
- Ask
- 47.99
- Low
- 47.67
- High
- 48.04
- Volumen
- 61
- Cambio diario
- 0.34%
- Cambio mensual
- 7.56%
- Cambio a 6 meses
- 24.61%
- Cambio anual
- 16.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B