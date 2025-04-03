Moedas / JEMA
JEMA: JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
47.65 USD 0.04 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JEMA para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 47.56 e o mais alto foi 47.67.
Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JEMA Notícias
Faixa diária
47.56 47.67
Faixa anual
33.44 48.04
- Fechamento anterior
- 47.69
- Open
- 47.63
- Bid
- 47.65
- Ask
- 47.95
- Low
- 47.56
- High
- 47.67
- Volume
- 41
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 7.47%
- Mudança de 6 meses
- 24.51%
- Mudança anual
- 16.70%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh